Cosa ha detto Gattuso nell’intervallo di Sassuolo-Napoli: «Adesso si fa come dico io»

Il Napolista ha in esclusiva il video dei minuti che hanno cambiato l’inerzia della partita: «Non ci volete andare in Coppa Uefa? E le multe?»

Entra nello spogliatoio, si guarda attorno con la faccia sgualcita, le rughe sotto la barba. Si svuota le tasche, le chiavi sull’armadietto, poi l’accendino metallico, si toglie l’orologio. Si sfila la giacca della tuta, la fa roteare in aria, la sbatte al muro. I giocatori tremano. Callejon sputa la gomma, Insigne si mangia le unghie, Fabian fissa un punto lontano nelle docce.

È l’intervallo di Sassuolo-Napoli. Il Napoli sta perdendo 1-0. Gennaro Gattuso non è Tony D’Amato (l’Al Pacino di Ogni maledetta domenica), nessun discorso motivazionale sulla squadra che deve lottare unita centimetro dopo centimetro. No. Gennaro Gattuso è l’allenatore della scena iniziale de L’uomo in più, il film cult di Paolo Sorrentino.

Gattuso parla:

“Come vi permettete di fare questo proprio a me. Voi adesso uscite e fate come cazzo dico io! Sennò io vi faccio un culo così. Avete presente la settimana di allenamenti che avete appena fatto? Quella per cui vi fanno male le gambe, che non ci eravate più abituati? Ve li raddoppio. Che volete fare? Non ci volete andare in Coppa Uefa? E le multe? Non vi interessa che vi tolgano le multe? Aveva ragione Salvini! Siete solo dei terroni, questo siete…

Allan è seduto con la testa bassa:

“Cosa mi combina lei! Lei è in questa squadra perché deve correre, lei deve tornare a prenderseli i palloni!”

“FABIAAAAAAAAANNNNNNNNN…. ma quando io le parlo in allenamento a cosa pensa? Al Real Madrid? Al Barcellona? Alla Liga? Io la copro di nduja e mando a correre davanti ai tori”.

Dà uno schiaffo a Zielinski. “Non parli, non ci provi neanche a parlarmiiiiii”

Sbuffa. Riprende fiato.

“Veniamo a noi. Il Sassuolo è forte. Voi avete battuto il Liverpool ma ora il Sassuolo è forte… A gennaio dovete giocare contro Messi, e ora e non riuscite a fermare Boga. Va bene. Non ho visto manco un contropiede fatto bene, il possesso di palla che facevate con quello là, come si chiama… Sarri. Ve lo ricordate? Niente. E il gioco liquido? Vi ho detto fate il tridente, e voi date sempre la palla a Insigne. Bravi… bene… vi siete scelti un bel leader del cazzo. Avevo detto che il gioco passava per Fabian, e nossignore!”

“Adesso si fa come dico. Giuro che mo mi faccio espellere apposta per non vedervi giocare. Ma io non mollo! Con voi ci vuole il bastone sulla carotide, questo ci vuole”.

Il Napoli vincerà 2-1 al 94′.