Ancelotti: “L’atmosfera della Premier non cambia. E’ stata una giornata speciale”

Il tecnico in conferenza stampa dopo la vittoria sul Burnley: “Abbiamo meritato di vincere. Tutta la squadra è stata brava dal punto di vista difensivo”

Sul sito dell’Everton le parole di Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa post partita da allenatore dell’Everton. La sua squadra è uscita vittoriosa dal match contro il Burnley e il tecnico è comparso davanti alla stampa visibilmente soddisfatto.

Ha detto:

“Oggi per me è stato davvero speciale. L’accoglienza è stata fantastica qui a Goodison Park. L’atmosfera della Premier League non cambia. È stata una giornata speciale, assolutamente”.