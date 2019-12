Ancelotti vince al ritorno in Premier: Everton-Burnley 1-0

Partita a senso unico e gol decisivo a dieci minuti dal termine. Accoglienza trionfale per Ancelotti a Goodison Park. Tra due giorni si rigioca.

Esordio con vittoria per Carlo Ancelotti al ritorno in Premier League. Il suo Everton ha battuto 1-0 il Burnley al termine di una patita che si è praticamente giocata a una porta (in basso le statistiche del match). I Toffee hanno penato ottanta minuti prima di riuscire a segnare contro la rocciosa e ostica difesa del Burnley. Gol decisivo di Calvert Lewin con un bel colpo di testa in tuffo. Ovviamente a Goodison Park accoglienza trionfale per il tecnico esonerato da Aurelio De Laurentiis.

Ancelotti ha lasciato Kean in panchina, l’italiano ex Juve è poi entrato a un quarto d’ora dal termine. Soprattutto, Ancelotti ha subito cambiato lo schieramento con una mossa a sorpresa: Sidibe avanzato sulla linea a quattro di centrocampo. E proprio da un suo cross è nato il gol decisivo di Calvert Lewin con un tuffo alla Paolino Pulici. Tra due giorni, tornerà in campo in trasferta contro il Newcastle.

Ecco gli altri risultati del boxing-day:

Tottenham-Brighton 2-1

Bournemouth-Arsenal 1-1

Aston Villa-Norwich 1-0

Chelsea-Southampton 0-2

Crystal Palace-West Ham 2-1

Sheffield-Watford 1-1