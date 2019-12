Goodison Park saluta Ancelotti con un mega striscione e un boato di gioia

Un’accoglienza straordinaria per il nuovo tecnico al suo debutto in panchina. I tifosi dell’Everton lo accolgono con entusiasmo all’uscita dal tunnel

Oggi il debutto (con vittoria) di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Goodinson Park gli ha riservato un’accoglienza straordinaria. Quando mancavano poco meno di dieci minuti al calcio di inizio, nel settore dello stadio denominato Howard Kendall Gwladys Street End è stato srotolato un gigantesco striscione inneggiante il nuovo allenatore.

Quando il tecnico è uscito dal tunnel per solcare per la prima volta il terreno di gioco alla guida dell’Everton, è stato salutato da un boato di apprezzamento. E’ stato questo il modo dei tifosi per salutarlo.

FOTO DAL SITO DI GIANLUCA DI MARZIO