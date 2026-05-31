Da Lang a Folorunsho, i prestiti del Napoli che tornano: ora tocca ad Allegri scegliere

C’è un capitolo del mercato del Napoli che si scrive senza spendere un euro, ma che peserà sulle scelte di Massimiliano Allegri quanto un acquisto: i rientri dai prestiti. Come racconta il Corriere dello Sport, è “un’altra squadra di rientro” quella che si presenterà al raduno estivo: giocatori dal destino in bilico, alcuni decisi a riconquistare l’azzurro, altri già consapevoli di dover cercare una nuova sistemazione.

Chi vuole riprendersi il Napoli

Nella prima categoria ci sono i due investimenti più pesanti di un’estate fa: Noa Lang (30 milioni) e Lorenzo Lucca (35 milioni). Con Conte il feeling non è mai sbocciato e a gennaio sono partiti: Lang al Galatasaray, con cui ha vinto il titolo, Lucca in Premier al Nottingham Forest. Nessuno dei due è stato riscattato, e proprio il Galatasaray ha già rispedito Lang a Napoli. Ora proveranno a riconquistare gli azzurri: Lang come ala sinistra del 4-3-3 di Allegri, Lucca per sgomitare alle spalle di Hojlund. Non a caso, già a fine stagione erano stati dati per scontati i rientri di Lucca e Lang.

Può diventare una risorsa preziosa anche Rafa Marin, definito dal CdS “protagonista di un’ottima stagione al Villarreal”. Il club spagnolo poteva riscattarlo, ma serviva comunque il via libera del Napoli: per ora gli azzurri hanno deciso di riaccoglierlo in organico, superando l’opzione da 12 milioni.

I rientri tutti da valutare

Poi c’è la lunga lista dei ritorni da decifrare. Come esterno mancino, oltre a Lang, torna alla base Jesper Lindstrom, reduce dal prestito al Wolfsburg retrocesso. Si rivede anche Jens Cajuste, che resta di proprietà del Napoli dopo il mancato riscatto dell’Ipswich Town: entrambi erano arrivati nell’estate del 2023, quella del post-scudetto.

Tornano poi Marianucci dal Torino — anche se, va detto, a Torino è stato poco più di una comparsa —, Folorunsho dal Cagliari, a cui Allegri vuole dare una chance, Ngonge, che secondo il CdS “non ha brillato tra Torino ed Espanyol” e che resta un giocatore da piazzare, più Zerbin (Cremonese) e Cheddira (tra Sassuolo e Lecce).

I giovani dalla B

Dalla Serie B, infine, rientrano tre prospetti: Rao (Bari), Hasa (Carrarese) e Ambrosino, dal gennaio scorso al Modena. Per loro il discorso è diverso: l’estate servirà a capire se possono ritagliarsi un futuro in azzurro o se è meglio un altro anno di rodaggio altrove.