Da Lang a Folorunsho, i prestiti del Napoli che tornano: ora tocca ad Allegri scegliere
Tra i tanti dossier che attendono Massimiliano Allegri, ce n'è uno spesso sottovalutato: i rientri dai prestiti come scrive il Corsport.
C’è un capitolo del mercato del Napoli che si scrive senza spendere un euro, ma che peserà sulle scelte di Massimiliano Allegri quanto un acquisto: i rientri dai prestiti. Come racconta il Corriere dello Sport, è “un’altra squadra di rientro” quella che si presenterà al raduno estivo: giocatori dal destino in bilico, alcuni decisi a riconquistare l’azzurro, altri già consapevoli di dover cercare una nuova sistemazione.
Chi vuole riprendersi il Napoli
Nella prima categoria ci sono i due investimenti più pesanti di un’estate fa: Noa Lang (30 milioni) e Lorenzo Lucca (35 milioni). Con Conte il feeling non è mai sbocciato e a gennaio sono partiti: Lang al Galatasaray, con cui ha vinto il titolo, Lucca in Premier al Nottingham Forest. Nessuno dei due è stato riscattato, e proprio il Galatasaray ha già rispedito Lang a Napoli. Ora proveranno a riconquistare gli azzurri: Lang come ala sinistra del 4-3-3 di Allegri, Lucca per sgomitare alle spalle di Hojlund. Non a caso, già a fine stagione erano stati dati per scontati i rientri di Lucca e Lang.
Può diventare una risorsa preziosa anche Rafa Marin, definito dal CdS “protagonista di un’ottima stagione al Villarreal”. Il club spagnolo poteva riscattarlo, ma serviva comunque il via libera del Napoli: per ora gli azzurri hanno deciso di riaccoglierlo in organico, superando l’opzione da 12 milioni.
I rientri tutti da valutare
Poi c’è la lunga lista dei ritorni da decifrare. Come esterno mancino, oltre a Lang, torna alla base Jesper Lindstrom, reduce dal prestito al Wolfsburg retrocesso. Si rivede anche Jens Cajuste, che resta di proprietà del Napoli dopo il mancato riscatto dell’Ipswich Town: entrambi erano arrivati nell’estate del 2023, quella del post-scudetto.
Tornano poi Marianucci dal Torino — anche se, va detto, a Torino è stato poco più di una comparsa —, Folorunsho dal Cagliari, a cui Allegri vuole dare una chance, Ngonge, che secondo il CdS “non ha brillato tra Torino ed Espanyol” e che resta un giocatore da piazzare, più Zerbin (Cremonese) e Cheddira (tra Sassuolo e Lecce).
I giovani dalla B
Dalla Serie B, infine, rientrano tre prospetti: Rao (Bari), Hasa (Carrarese) e Ambrosino, dal gennaio scorso al Modena. Per loro il discorso è diverso: l’estate servirà a capire se possono ritagliarsi un futuro in azzurro o se è meglio un altro anno di rodaggio altrove.