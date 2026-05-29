Folorunsho torna a Napoli, Allegri gli darà una chance

Con Allegri può migliorare e correggere qualche difetto, potrebbe essere utile alla causa in una stagione lunga. Schira: "il Cagliari non lo ha riscattato"

Il centrocampista, 28 anni, sarà a Dimaro

Torna a casa Folorunsho. Il centrocampista del Napoli, 28 anni, sarà a Dimaro. Il Cagliari non ha fatto scattare l’opzione di riscatto a otto milioni di euro e Nicolò Schira scrive che Massimiliano Allegri lo valuterà e gli darà una chance.

Ricordiamo che il centrocampista è stato convocato da Luciano Spalletti agli Europei., anche se non giocò mai. Antonio Conte lo ha invece bocciato senza appello. Ora, chiariamoci, non è un centrocampista che passerà alla storia del calcio. Ma in una stagione lunga e intensa come quella che attende il Napoli impegnato anche in Champions, potrebbe rivelarsi prezioso. Deve migliorare, correggere qualche ingenuità soprattutto per quel che riguarda i palloni persi in maniera ingenua.

Spalletti lo portò agli Europei

Con Allegri, Folorunsho può crescere e diventare un centrocampista utile alla causa del Napoli. È un’occasione importante per il calciatore che ha grande fisico e anche un ottimo tiro. Potrebbe aver trovato l’allenatore ideale. Non è un caso che Spalletti se lo portò agli Europei. Poi, purtroppo, le cose andarono come andarono.

Quest’anno ha avuto 27 presenze nel Cagliari, è stato fermato da uno stiramento del legamento collaterale mediale. Ha segnato due gol, di cui uno bellissimo a Parma. È stato anche protagonista del deprecabile episodio degli insulti alla madre del calciatore della Roma Hermoso.