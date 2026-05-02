Pessime notizie, per Fabrizio Romano Cajuste resta al Napoli

"Non ha raggiunto il 50% di presenze", in realtà le ha raggiunte, in molte è subentrato. L'Ipswich può salvarci lo stesso con 7,5 milioni

È durata poco la gioia per la cessione dello svedese Ipswich all’Ipswich Town che oggi è salito in Premier League. Perché in un primo momento, erroneamente, si è pensato che bastasse la promozione del club per rendere automatico il trasferimento dal Napoli al Regno Unito. E invece no. Fabrizio Romano scrive che occorrevano anche il 50% di presenze che lo svedese non avrebbe raggiunto. In realtà le ha raggiunte. Quest’anno vanta trenta presenze su quarantasei partite. Probabilmente c’è un dato che riguarda le presenze dal primo minuto, ha giocato 14 gare da titolare.

Non sappiamo. In ogni caso l’Ipswich potrebbe decidere ugualmente di riscattarlo. Bastano 7,5 milioni di euro, non sappiamo se in comode rate. La speranza, ovviamente, è che il club decida di trattenere il centrocampista svedese che è uscito dal giro della Nazionale svedese: l’ultima presenza nel 2024.

Cajuste è stato uno degli acquisti dell’imperdibile mercato post scudetto. Ricordiamo anche Lindstrom che tornerà a Dimaro a luglio. Quest’anno alla base dovrebbe rientrare Rafa Marin.