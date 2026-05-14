Ritorno Rafa Marín, il Napoli ha deciso: da superare l’opzione da 12 milioni del Villareal

È finita male tra Lukaku e il Napoli: addio Romelu, ti dobbiamo uno scudetto

di Massimiliano Gallo - Maltrattato e incompreso dall'ambiente, è stato fondamentale lo scorso anno. Ha la cifra e la postura del campione. Napoli speri di avere in futuro un centravanti che incida anche solo per l'80% di quanto ha fatto lui