Italiano aveva la certezza di allenare il Napoli, trattativa gestita male dagli agenti (Pedullà)

Il giornalista: "Questo ha creato fibrillazione nei rapporti. Hanno gestito male la trattativa tra il tecnico, il Napoli e il Bologna".

La trattativa gestita male tra Italiano, il Napoli e il Bologna

Alfredo Pedullà ha chiarito quanto accaduto tra Vincenzo Italiano e l’incontro con il Bologna e i suoi agenti, quando ha scoperto di non essere stato scelto da De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli.

Il giornalista ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“Italiano ha partecipato all’incontro con sogno, quasi certezza, di essere l’allenatore del Napoli. Durante la riunione aveva già capito, ma gliel’hanno detto dopo che il Napoli aveva scelto Allegri. Questo ha creato fibrillazione nei rapporti, in quella che doveva essere la gestione. Chi ha gestito la trattativa Italiano-Napoli-Bologna, l’ha gestita male“.