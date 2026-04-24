Napoli, c’è pure Ngonge da piazzare. L’Espanyol non vuole riscattarlo per 16 milioni

Lo riporta Schira. Il belga per fortuna potrebbe fare toccata e fuga a Napoli, ripartendo verso nuova destinazione. È uno dei tanti esuberi del Napoli

Cyril Ngonge potrebbe essere uno dei tanti giocatori che il Napoli riaccoglierà in estate. L’esterno belga è attualmente in prestito all’Espanyol, ma il club catalano è propenso a non riscattarlo. Ricordiamo che Ngonge aveva disputato i primi sei mesi di stagione al Torino, faticando a trovare spazio nonostante il tecnico fosse Marco Baroni che lo ha lanciato al Verona.

L’Espanyol non vuole riscattare Ngonge

Il Napoli comprò Ngonge a gennaio 2024 per circa 20 milioni di euro, ma non ha mai dimostrato di valere quella cifra.

Come riportato da Nicolò Schira su X, l’Espanyol non ha intenzione di riscattare Ngonge per 16 milioni di euro dal Napoli; il calciatore farà dunque ritorno in Italia al termine della stagione, ma potrebbe lasciare nuovamente Napoli nel calciomercato estivo.

#Espanyol won’t trigger the option to buy (€16M) to sign Cyril #Ngonge, who will return to #Napoli at the end of the season. He could be leave again during the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2026

Da quando è arrivato in Spagna, il belga ha disputato 8 presenze, di cui quattro da titolare. Ha fornito due assist nei match contro Villarreal e Real Oviedo, totalizzando finora 368 minuti in campo.

L’Espanyol è attualmente dodicesimo in Liga, a -6 dalla zona Europa.