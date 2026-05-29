Italiano c’è rimasto male: non riesce a capire le motivazioni del Napoli

Giornata, quella di ieri, che definire intensa è riduttivo. Dal testa a testa Italiano–Allegri alla virata sul tecnico livornese, ieri si è consumato il degno finale di una serie tv che stava durando da un po’, tra incontri, accordi verbali presi e poi sfumati e l’immancabile colpo di scena finale. La costante? Ovviamente la vulcanicità e l’istrionicità di De Laurentiis, solito eterno mattatore. Gianluca Di Marzio, intervenuto al podcast di TMW, ha ricapitolato tutta la situazione.

Atto I: Allegri-Napoli, un feeling che c’è sempre stato

Spiega Di Marzio:

“Allegri e Napoli avevano raggiunto un primo accordo la settimana scorsa, comunque prima dell’ultima giornata di campionato. In realtà è un feeling che parte da lontano, già dalla scorsa stagione, nel periodo marzo-aprile, quando Conte lancia dei segnali al Napoli: è possibile che non rimanga nonostante la vittoria di uno scudetto arrivato nel finale. È lì che il Napoli si muove, è lì che il Napoli contatta Allegri, lo blocca.

Poi, le manifestazioni di affetto, di amore, nei confronti di Conte, come pure la festa finale per lo scudetto, cambiano i piani.

Conte decide di rimanere, Allegri riceve la chiamata del Milan e quindi tutto finisce prima ancora di nascere in maniera formale e definitiva. Poi Conte quest’anno, un mese fa più o meno, decide di lasciare il Napoli. Che a quel punto si muove e ritorna a contattare l’allenatore con cui si era impegnato nella scorsa stagione e raggiunge una prima bozza di accordo per un biennale a circa 6 milioni a stagione.

La sconfitta contro il Cagliari raffredda un po’ gli entusiasmi di De Laurentiis. È una sconfitta pesante anche per lo stesso Massimiliano Allegri. Le parti si prendono una sorta di pausa, di riflessione.”

Atto II: la ricerca