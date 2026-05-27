Italiano ha dato l’ok ai rientri di Lucca e Lang e guadagna decisamente meno di Allegri

Quando si parla di calcio, il primo aspetto di cui occuparsi è quello economico. Il Napoli ha avuto un problema non da poco con la precedente campagna acquisti che si è rivelata un bagno di sangue e già a gennaio Conte ha voluto che partissero Lang e Lucca due calciatori che sono costati oltre sessanta milioni e che il club deve assolutamente valorizzare. Italiano ovviamente ha detto che li rivalorizzerebbe, Italiano avrebbe detto sì a qualsiasi richiesta. E poi lui già conosce Beukema. E infine, ma dovremmo dire soprattutto, Italiano guadagnerà tre milioni netti (Schira scrive 2,8). Allegri ne ha chiesti molti di più, addirittura sette secondo alcuni.

Deve liberarsi dal Bologna

Repubblica oggi scrive:

La sensazione è che De Laurentiis abbia scelto la seconda opzione. Ieri ha incontrato a Roma i legali di Italiano: quando allenava la Fiorentina era stato sedotto e abbandonato, stavolta ha chiesto e ottenuto delle garanzie precise. Forte di queste, domani parlerà con il Bologna a cui è legato da un contratto che scade nel 2027: l’intenzione è di svincolarsi per dire sì al Napoli.

Italiano proverà a rigenerare i calciatori emarginati da Conte

A pesare nella decisione di De Laurentiis la volontà di valorizzare giocatori pagati tanto che finora non hanno reso. Nel colloquio Italiano ha dato il suo benestare ai rientri alla base di Lucca e Lang, ad esempio. Lavorerà con loro, proverà a rigenerarli come farà con Beukema, che con lui al Bologna è stato tra i migliori difensori della serie A. Il Napoli gli ha proposto un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno a circa 3 milioni a stagione. Un altro fattore: potenzialmente, un notevole risparmio rispetto a quanto guadagnava Conte e a quanto avrebbe chiesto Allegri.