Italiano ha tirato troppo la corda con De Laurentiis

De Laurentiis pesa le persone come pochi, è un radiografo perfetto

Vincenzo Italiano deve essere arrivato all’incontro con De Laurentiis eccessivamente carico della sua supponenza. Aurelio è un signore di 77 anni che conosce il mondo come pochi, e soprattutto è un perfetto radiografo delle persone. Non sbaglia praticamente mai quando ha di fronte qualcuno. Lo esamini, lo pesa, lo valuta e poi fornisce il risultato finale. Che è stato: Italiano out, Allegri allenatore del Napoli. Perché non di sola tattica si vive, bisogna capire chi ci si mette in casa, valutarne pregi e difetti, comportamenti, capacità di sopportare le pressioni in una piazza come napoli che – con tutto il rispetto – non è Bologna né Firenze che pure non è una passeggiata di salute.

Italiano si è preso 72 ore prima di accettare l’offerta

Tutto questo preambolo per dire che Italiano ha esagerato con De Laurentiis, pare che si sia comportato come se potesse si sentisse già allenatore del Napoli, comes e potesse essere lui a dettare i tempi della trattativa. Errore grave con Aurelio De Laurentiis.

Ne scrive Il Giornale con Nicolò Schira:

Massimiliano Allegri, che ha battuto la concorrenza di Vincenzo Italiano. L’ex tecnico del Bologna (ieri la risoluzione del contratto) era il grande favorito per il dopo Antonio Conte, ma qualcosa è andato storto. Sussurrano dalle parti di Castel Volturno e della FilmAuro che l’allenatore di Ribera abbia tirato troppo la corda nel summit tenutosi con ADL martedì a pranzo. In quell’occasione Italiano, infatti, avrebbe chiesto 72 ore di tempo prima di accettare l’offerta della società partenopea. Una mossa che ha provocato il disappunto del presidente azzurro. Tanto che quest’ultimo mercoledì sera ha riavviato i contatti con Allegri, trovando rapidamente un’intesa di massima col tecnico livornese per un biennale da 5 milioni a stagione più premi.