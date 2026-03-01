Riecco Insigne: alla prima da titolare col Pescara, va subito in gol contro il Palermo

La rete ha portato il risultato sull'1 a 1. Insigne, trovatosi a tu per tu con il portiere rosanero, non si è lasciato ipnotizzare e ha insaccato di destro

A Pescara probabilmente lo stavano aspettando più della seconda venuta di Cristo, e Lorenzo non ha deluso: alla prima da titolare in Serie B ha “purgato” il Palermo, segnando il gol del momentaneo 1-1. Erano passati 14 anni dal suo ultimo gol coi Delfini.

Insigne di nuovo in gol

La rete, arrivata al minuto 55, è nata da un assist di testa di Di Nardo (la punta dei delfini) e Insigne, involatosi verso la porta difesa da Joronen, ha insaccato col destro senza lasciarsi ipnotizzare.

Un’ardua impresa

L’ex esterno sinistro del Napoli si è imbarcato in un’impresa piuttosto complessa, essendo il Pescara ultimo a 19 punti e a -6 dalla zona playoff per la salvezza. Dovesse riuscire a guidare questa rimonta, probabilmente verrebbe canonizzato in città. Infatti, dopo la storica promozione in Serie A conquistata ai tempi di Zeman con Immobile e Verratti, questa ipotetica impresa sarebbe probabilmente ancora più clamorosa.