Insigne torna al Pescara che è ultimo in Serie B
Di Marzio: "Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”. Lì giocò con Verratti e Immobile
Insigne non torna al Napoli, ma fa una scelta altrettanto romantica: ritorna al Pescara, ultimo in Serie B a 14 punti, dove tutto è iniziato. Storico il tridente composto da lui, Verratti e Immobile e allenato da Zeman. Quella squadra vinse la Serie B, conquistando una storica promozione in Serie A. Ne parla Di Marzio.
Insigne, fatta per il ritorno a Pescara
Scrive Di Marzio:
“Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”.