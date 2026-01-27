Insigne torna al Pescara che è ultimo in Serie B

Il documento segretissimo di Rocchi sui rigori, spiega quando c’è e quando no: è la nuova stele di Rosetta

di Mario Piccirillo - Sembra un normalissimo foglio A4 bianco, ma il reparto forense del Napolista l'ha passato al Luminol e si è aperto un mondo. Ecco perché il mani di Baschirotto è rigore