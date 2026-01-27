Home » Il Campo » Calciomercato

Insigne torna al Pescara che è ultimo in Serie B

Di Marzio: "Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”. Lì giocò con Verratti e Immobile

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - APRIL 06: Lorenzo Insigne #24 of Toronto FC arrives prior to an MLS match between Inter Miami CF and Toronto FC at Chase Stadium on April 06, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Brennan Asplen/Getty Images/AFP (Photo by Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Insigne non torna al Napoli, ma fa una scelta altrettanto romantica: ritorna al Pescara, ultimo in Serie B a 14 punti, dove tutto è iniziato. Storico il tridente composto da lui, Verratti e Immobile e allenato da Zeman. Quella squadra vinse la Serie B, conquistando una storica promozione in Serie A. Ne parla Di Marzio.

Insigne, fatta per il ritorno a Pescara

Scrive Di Marzio:

“Si concretizza il grande ritorno in biancazzurro 14 anni dopo: Insigne è atteso domani a Pescara”. 

