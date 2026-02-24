PODCAST – Alisson, più che Santos martire dei voti. Hanno venduto il Fantacalcio, complottisti allo sbaraglio

Hanno venduto il Fantacalcio, ma non hanno dato nemmeno l’annuncio che già il complottismo dei fantagiocatori è al livello Defcon 1. E come possiamo non occuparcene in questo episodio di “Ma che partita hai visto?!”, il podcast del Napolista che ogni settimana prova a spiegare l’inspiegabile: i voti, le pagelle, le perversioni e le allucinazioni di chi detta l’umore di due milioni e mezzo di italiani.

Questa puntata si sgrana come un rosario: Alisson Santos martire della redazione di Fantacalcio; la beatitudine di Bastoni, detto il flagellante; il miracolo del voto di Locatelli; la lobby degli attaccanti “cacasotto”.

Buon ascolto.