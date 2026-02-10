CHE PARTITA HAI VISTO? Il Podcast sul Fantacalcio – Di Marco e il mistero Orsolini che prende voto
Lo spezzatino ha spezzettato anche le sofferenze dei fantallenatori. Che sono – ricordiamolo – più di 2 milioni e mezzo, potrebbero formare un partito e andare al governo. Ma non pensate che il rancore per un 65,5 possa svanire d’incanto al lunedì sera. I voti del fantacalcio – soprattutto quelli sbagliati – sono un trauma che va processato bene. Con gli strumenti adatti. Tipo il nuovo podcast del Napolista “Ma che partita hai visto?!”. Un appuntamento settimanale nel quale Mario Piccirillo rimesta nel torbido di quel mezzo punto a tradimento, di quell’8 immeritato, di quell’sv mai dato. Una sorta di “open (fanta)var” in voce, per indagare il mistero dell’unico voto a cui credono ancora gli italiani: il voto del fantacalcio.