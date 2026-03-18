PODCAST – Non date retta ai pazzi: a Conte piace fare gol e sa come si fa

Nella seconda puntata di Antifútbol, smontiamo il mito che il Napoli segna poco perché Conte è un allenatore arretrato, che pratica un gioco approssimativo e poco spettacolare

Non date retta ai pazzi: a Conte piace fare gol e sa come si fa. C’è una voce che gira con insistenza sulle chat e tra i tifosi: “Il Napoli segna poco perché Conte è un allenatore arretrato, che pratica un gioco approssimativo e poco spettacolare”.

A Conte piace fare gol

Niente di più falso. Nella seconda puntata di Antifútbol – Solo opinioni impopolari, il podcast che Viale De Laurentis 29 realizza con il Napolista, smontiamo il mito. Basta guardare alla carriera del tecnico salentino, che ha sempre esaltato i suoi bomber, per capire che non è così. Mentre sulla definizione di spettacolarità, be’, bisogna mettersi d’accordo: spettacolare non è solo il tiki-taka.

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Allora perché le goleade del Napoli negli ultimi 18 mesi si contano sulle dita di una mano? Perché per il calcio altamente ingegnerizzato di Conte, alla squadra è (quasi) sempre mancato un ingranaggio.

Per le musiche si ringraziano gli O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi

Buon ascolto!

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