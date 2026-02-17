Il calcio italiano è assurdo anche al Fantacalcio. Bastoni 6, Kalulu 5 (meno 1): l’ingiustizia è pure virtuale

Bastoni è un caso anche al fantacalcio. Il 6 in pagella al simulatore dell’Inter ha innescato un’onta social che definire “onta” è un eufemismo. E allora come poteva non occuparsene “Ma che partita hai visto?!”, il podcast del Napolista che ogni settimana fa il processo ai voti del weekend come se fossero – quasi – una cosa seria.

Nella nuova puntata scoprirete che no, i pagellisti di oggi non sono adatti a giudicare uno come Modric. Che c’è un giocatore in Serie A che non prende 7 mai ma proprio mai, nemmeno quando segna. E che in Como-Fiorentina e Napoli-Roma il metro di giudizio ha deciso di prendersi una giornata sabatica.

Buon ascolto.