PODCAST – Che cosa ci dice il minutaggio di Antonio Vergara del rapporto di Antonio Conte e i giovani?
Il mister salentino è un tappo all’esplosione dei talenti nell’età più verde, come dice qualcuno (a Napoli, ma soprattutto a nord di Napoli)?
Guardando alla sua carriera, dal lancio di Pogba alla costituzione del blocco Inter, si può ben dire che Conte sa riconoscere il talento, quando c’è. Ma il modo in cui ai tempi del Siena ha accantonato il Ciro Immobile 20enne a favore dell’esperto Calaiò ci spiega quanto per Antonio la dedizione e la disciplina siano la via più diretta al risultato. Pur al costo di qualche sacrificio.
Ne parliamo nella prima puntata di Antifútbol – Solo opinioni impopolari, il podcast in collaborazione tra il Napolista e il team di Viale De Laurentis 29.
Buon ascolto!