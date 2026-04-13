Inpat-Expat: Il calcio italiano parla di mamme, in Germania allenano le donne

Raniero e Fabio si calano nel meraviglioso mondo del calcio italiano: per Spalletti il talento "lo produce la mamma", per Gattuso il problema è che "hanno chiuso gli oratori" e le mamme non fanno più scendere i figli.

Nuova puntata di Inpat-Expat! 🎙️ Il meraviglioso mondo del calcio italiano

Raniero torna da due settimane in Giappone con due scoperte destinate a far discutere: Tokyo è meno nostalgica di Napoli e la cucina italiana è un meraviglioso sottoinsieme della cucina giapponese. Con queste premesse ideali per farsi amare da Sorbillo e dintorni, si parte.

Il meraviglioso mondo del calcio italiano

L’Italia non va al Mondiale per la terza volta di fila, e la risposta dei commissari tecnici qual è? Le mamme. Per Spalletti il talento “lo produce la mamma”, per Gattuso il problema è che “hanno chiuso gli oratori” e le mamme non fanno più scendere i figli. Il famoso dossier Gravina, i dati sugli esordienti under 21 (spoiler: il Napoli è ultimo al mondo), un articolo di Serie A In Depth sugli allenatori delle giovanili che lavorano gratis — arrivando al Prompt della Settimana, dove hanno chiesto all’IA di trasformare le parole di Gattuso in trailer cinematografici. Il risultato? Tre spot in stile compagnia telefonica con bambini che suonano il violino sul balcone. L’eterogenesi dei fini colpisce ancora.

Nel frattempo, il Napoli pareggia col Parma dopo aver preso gol al trentacinquesimo secondo — una partita a senso unico senza riuscire a sfondare il muro emiliano. Si parla di dribbling scomparsi, di un campionato italiano che non sa più saltare l’uomo, e di una Serie A che a sei giornate dalla fine ha squadre senza più nulla da dire.

E poi: l’Union Berlin rompe un tabù storico con la prima allenatrice donna in Bundesliga, mentre in Italia i commenti online restano inchiodati all’anatomia maschile. Orbán lascia l’Ungheria dopo 16 anni, Sinner batte Alcaraz a Monte Carlo, l’Inter vince 4-2 e va verso lo scudetto. Raniero e Fabio restano sereni. Più o meno.

Buon ascolto e commentate….