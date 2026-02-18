Fa più danni Bastoni o Jorit? – PODCAST
Il Podcast INPAT/EXPAT riflette su Inter-Juve, si domanda: l'onesta è un valore? E nel finale si dedica a Napoli (terza città d'Italia) diventata album delle figurine
INPAT/EXPAT è il nuovo podcast del Napolista in cui Fabio Avallone da Napoli e Raniero Virgilio da Berlino commentano i fatti, sportivi e non, della settimana partendo proprio dalle differenze percepite al di sopra e al di sotto del Reno (o delle Alpi, fate voi).
Nella prima puntata si parla di Var, onestà (con e senz’acca), infortuni e fair play.
Potrebbe diventare un appuntamento fisso il prompt con il quale si chiede all’Intelligenza Artificiale di guardare al futuro.
Nella puntata, proprio nello spazio dedicato all’intelligenza artificiale, si affronta il tema Jorit che è tornato a occupare cromaticamente muri e/o palazzi di Napoli. E la domanda posta all’intelligenza artificiale è: esiste un’altra città al mondo in cui un solo artista di strada ha occupato tanta superficie muraria?
ASCOLTATE IL PODCAST, CONOSCERETE LA RISPOSTA.