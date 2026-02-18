Home » Podcast

Fa più danni Bastoni o Jorit? – PODCAST

Il Podcast INPAT/EXPAT riflette su Inter-Juve, si domanda: l'onesta è un valore? E nel finale si dedica a Napoli (terza città d'Italia) diventata album delle figurine

Jorit

A mural depicting Russian writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky made by Italian artist Jorit is seen on the facade of the Augusto Righi Technical Institute on the day of the inauguration in the Fuorigrotta district of Naples, southern Italy, on April 5, 2022. University of Milano-Bicocca had considered suspending a course on Dostoevsky following the war between Russia and Ukraine and the artist Jorit decided to to paint a portrait of the Russian writer as he had quickly become a symbol of freedom of expression. (Photo by Eliano Imperato / Controluce via AFP)

INPAT/EXPAT è il nuovo podcast del Napolista in cui Fabio Avallone da Napoli e Raniero Virgilio da Berlino commentano i fatti, sportivi e non, della settimana partendo proprio dalle differenze percepite al di sopra e al di sotto del Reno (o delle Alpi, fate voi).

Nella prima puntata si parla di Var, onestà (con e senz’acca), infortuni e fair play.

Potrebbe diventare un appuntamento fisso il prompt con il quale si chiede all’Intelligenza Artificiale di guardare al futuro.

Nella puntata, proprio nello spazio dedicato all’intelligenza artificiale, si affronta il tema Jorit che è tornato a occupare cromaticamente muri e/o palazzi di Napoli. E la domanda posta all’intelligenza artificiale è: esiste un’altra città al mondo in cui un solo artista di strada ha occupato tanta superficie muraria?  

ASCOLTATE IL PODCAST, CONOSCERETE LA RISPOSTA.

 

