PODCAST – A che serve avere il capocannoniere quando puoi vincere il fantacalcio con N’dicka?
E ancora, in questa puntata: il fantacalcio va all'università con il Napolista; le dimensioni parallele abitate dai pagellisti di Fantacalcio e della Gazzetta dello Sport; Orso-piede-caldo bullizzato da Italiano
Il Fantacalcio imperversa dopo il week end. C’è un modo semplice per capire quanto il Fantacalcio abbia trasformato il calcio: immaginare una domenica di Serie A senza di lui. Resterebbero i tifosi delle singole squadre, certo. Ma sparirebbe quella platea trasversale che guarda partite che non riguardano la propria squadra, che esulta per un assist del terzino dell’Empoli o impreca per un’ammonizione del centrocampista dell’Udinese.
Bonus track: la dura vita del pagellista e la leggenda del voto perfetto.
