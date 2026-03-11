PODCAST – A che serve avere il capocannoniere quando puoi vincere il fantacalcio con N’dicka?

Kvaratskhelia: “Adoro Parigi, qui le persone sono rispettose, non disturbano, chiedono prima di farsi una foto con te”

A Le Parisien: "Arrivare a Napoli era già molto importante. Ma quando mi ha chiamato il Psg, ho capito di essere diventato un giocatore di livello mondiale. Al Psg cerco di dare il 100% anche in difesa, a Napoli non lo facevo".