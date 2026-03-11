Home » Podcast

PODCAST – A che serve avere il capocannoniere quando puoi vincere il fantacalcio con N’dicka?

E ancora, in questa puntata: il fantacalcio va all'università con il Napolista; le dimensioni parallele abitate dai pagellisti di Fantacalcio e della Gazzetta dello Sport; Orso-piede-caldo bullizzato da Italiano

N'Dicka fantacalco

Cm Leverkusen 09/05/2024 - Europa League / Bayer Leverkusen-Roma / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Evan N'Dicka

Il Fantacalcio imperversa dopo il week end. C’è un modo semplice per capire quanto il Fantacalcio abbia trasformato il calcio: immaginare una domenica di Serie A senza di lui. Resterebbero i tifosi delle singole squadre, certo. Ma sparirebbe quella platea trasversale che guarda partite che non riguardano la propria squadra, che esulta per un assist del terzino dell’Empoli o impreca per un’ammonizione del centrocampista dell’Udinese.

In questa puntata di Ma che partita hai visto?!: il Fantacalcio va all’università con il Napolista; le dimensioni parallele abitate dai pagellisti di Fantacalcio e della Gazzetta dello Sport; Orso-piede-caldo bullizzato da Italiano.

Ascolta anche: PODCAST – Alisson, più che Santos martire dei voti. Hanno venduto il Fantacalcio, complottisti allo sbaraglio

Bonus track: la dura vita del pagellista e la leggenda del voto perfetto.

 

Deve la sua carriera nel giornalismo ad una professoressa del liceo che per ovvi motivi si è poi data alla clandestinità.

