Inpat-Expat, l’ontologia del rigore e le condizioni fisiche straordinarie della nonna di Ciccio Marolda

Il nuovo Podcast Napolista con Raniero Virgilio e Fabio Avallone che tra Napoli e Berlino parlano di calcio e non solo

Benvenuti a Inpat-Expat, il nuovo podcast tra Napoli e Berlino che non ha paura di non sapere (niente di calcio).

In studio per voi ci saranno Raniero Virgilio e Fabio “PhD” Avallone, due individui a cavallo di Vomero e Lichenrade – il quartiere che Willy Brandt soleva chiamare “la Soccavo di Berlino”.

Inpat-Expat, il podcast

Nella puntata zero si parla del Napoli che trionfa a Genova aldilà di ogni errore immaginabile e del senso dell’errore per Buongiorno.

Si parla dell’ontologia del rigore e della cosiddetta natura del calcio, che sotto sotto non esiste.

Tra un caffè filtrato e l’altro si discute delle Olimpiadi, di Ucraina e JD Vance e dell’urgenza esistenziale di avere un amico come Spinazzola nei momenti chiave.

La nonna di Marolda

Le parole di Eziolino Capuano introducono al concetto di vittoria che poi (non) è tutto, ma intanto è qualcosa.

Si chiude, per chi ce la fa, con le condizioni fisiche straordinarie della nonna di Ciccio Marolda, che ridefiniscono lo stato della sanità in Campania – e forse nel mondo.