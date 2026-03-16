Perché nel giornalismo calcistico italiano c’è tanta seriosità, cupezza e così poco Gary Lineker?

IL PODCAST INPAT/EXPAT - Si celebra Conte per un'arte che non gli si riconosceva: reinventare la squadra ogni settimana con quello che ha, senza lamentarsi. Chi è il vero mago? Gasperini o Ranieri?

De Bruyne entra, Corbo soffre, Tudor implode: bentornati su Inpat-Expat.

Nella nuova puntata, Raniero e Fabio partono dal primo tempo di Napoli-Lecce: una squadra irriconoscibile per 45 minuti, poi trasformata dall’ingresso di De Bruyne e McTominay, con Gilmour che firma un assist verticale e coraggioso — non da Lobotka. Si discute se KDB sia un giocatore o un antidepressivo collettivo per lo spogliatoio, e si celebra Conte per un’arte che non gli si riconosceva: reinventare la squadra ogni settimana con quello che ha, senza lamentarsi.

Si passa poi alla Roma di Gasperini — sesta in classifica, dietro al Como, senza Champions — messa a confronto con la Roma di Ranieri dell’anno scorso, costruita dal nulla. Chi era il vero mago? Il processo a Palladino è breve ma feroce: 6-1 dal Bayern, zero autocritica, con la citazione della settimana sulla “sinistra italiana post-elezioni che va dritta senza voltarsi”. Il momento più esilarante è per il fan del Barcellona che, per via di un apostrofo, invece del St. James Park di Newcastle si è ritrovato a Exeter City in terza divisione — ora corteggiato da un ottico locale come testimonial.

Il cuore analitico della puntata è il prompt della settimana: un’analisi AI degli ultimi otto mesi degli editoriali di Antonio Corbo su Repubblica, confrontata con i punti del Napoli in classifica. Ne emerge un “coefficiente di tristezza” sistematico e impermeabile ai risultati — e si apre una discussione più ampia sul giornalismo calcistico italiano, troppo cupo, troppo seriosi, troppo poco Gary Lineker. La puntata si chiude con una breaking news spirituale: l’espulsione di Padre Chivu, uomo di pace, martire arbitrale.

Raniero da Berlino, Fabio da Napoli — alla prossima!