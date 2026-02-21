Messi torna al Barça? Il candidato alla presidenza Font: “Vogliamo si ritiri dal calcio con noi”
"Messi è un punto di riferimento, non può concludere il suo legame con il Barça in una sala chiusa. Con Laporta non tornerebbe mai".
Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato della possibilità di un ritorno di Leo Messi in blaugrana.
Nelle dichiarazioni riportate da As, Font ha spiegato:
“Messi è un punto di riferimento non solo come calciatore ma anche come persona. Riflette ciò che siamo noi al Barça: una persona lavoratrice, impegnata, leader, una persona onesta e che ama il Barça.
Messi non può concludere il suo legame con il Barça con un addio in una sala chiusa. È impensabile. Deve andare via sul campo. Ovviamente, il come dipende dalla sua volontà e dalla situazione in cui si troverà alla fine del 2026. Quello che vogliamo dire è che l’unico modo possibile perché si congedi nella maniera che merita, è che Joan Laporta non sarà più il presidente a partire dal 16 marzo. La riconciliazione con Messi non avverrà mai con Laporta. Se vinciamo le elezioni, il ritorno dell’argentino è possibile“.