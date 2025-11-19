Messi potrebbe tornare al Barcellona grazie alla “clausola Beckham” (Marca)
Nella pausa della Mls, Beckham dovrebbe dare il via libera. Il ritorno di Messi in Spagna durerebbe solo un paio di mesi. Permetterebbe a Leo di salutare il club come si deve
Messi parla: un sorprendente post ha scosso Barcellona e ha fatto sognare i tifosi blaugrana con un possibile ritorno dell’argentino.
“Spero che un giorno possa tornare, e non solo per salutare come giocatore”, ha confessato Leo Messi sui suoi social con una foto inaspettata al Camp Nou che ha fatto il giro del mondo.
Scrive Marca:
“Il capitano dell’Albiceleste ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter Miami fino al 2028. Tuttavia, esiste una via promossa da Beckham che permetterebbe a Messi di tornare al Barça senza compromettere il suo rapporto contrattuale. Questo possibile “Last Dance” aiuterebbe la Pulga a prepararsi nel migliore dei modi per il Mondiale 2026. Si concretizzerà il ritorno più atteso della storia del mercato dei trasferimenti?”.
La “clausola Beckham”
La stagione si concluderà presto dopo i playoff, con due mesi di pausa. Nella Mls, che adotta un modello flessibile, è nata la cosiddetta “clausola Beckham”, che permette ai giocatori di trasferirsi temporaneamente in Europa durante la pausa del campionato. Ricorda Marca:
“Tutto iniziò nel 2008 con David Beckham, primo giocatore franchise della competizione. Dopo alcune assenze, il calciatore inglese tornò quell’anno in Nazionale grazie a Fabio Capello.
Con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il Mondiale 2010, approfittò della pausa del campionato statunitense per andare in prestito al Milan. Beckham tornò poi ai Los Angeles Galaxy all’inizio della nuova stagione.
Questo caso si è ripetuto anni dopo con Thierry Henry, che tornò romanticamente all’Arsenal. Altri giocatori come Robbie Keane o Landon Donovan hanno sfruttato la clausola, a cui potrebbero ricorrere queste vacanze anche Messi o Son Heung-min”.
Messi in prestito al Barcellona
Curiosamente, la persona che deve dare il via libera all’operazione di Messi è la stessa che originò questa clausola, David Beckham. Scrive Marca:
“Considerando questi fattori, sarebbe sorprendente se l’imprenditore britannico si opponesse a una formula che porta il suo stesso nome.
Va sottolineato che questa clausola prevede che i giocatori debbano tornare alle loro squadre all’inizio della nuova stagione regolare, quindi il ritorno di Messi al Barcellona durerebbe solo un paio di mesi.
Questa soluzione sarebbe molto interessante per diversi motivi. In primo luogo, permetterebbe all’astro argentino di togliersi il più grande rimpianto della sua carriera e salutare il Barcellona da protagonista.
Inoltre, non perderebbe ritmo e potrebbe competere al massimo livello in vista del Mondiale 2026, dove l’Argentina arriva da campione e tra le favorite secondo le scommesse”.