Messi sconfitto 3-0 ha provato a intrufolarsi nella stanza riservata agli arbitri (Video)

Dopo aver perso 3-0 contro il Los Angeles Fc in Mls, Messi voleva parlare con gli arbitri per alcune decisioni prese, entrando nella loro stanza riservata allo stadio, ma non ci è riuscito. L’argentino dell’Inter Miami non subirà quindi alcuna sanzione disciplinare.

Come riportato da Rmc Sport:

Frustrato dalle decisioni arbitrali dopo la sconfitta contro il Los Angeles Fc (3-0), Lionel Messi aveva cercato di entrare nella stanza riservata agli arbitri. Le autorità del calcio nordamericano non sanzioneranno comunque il giocatore dell’Inter Miami. La stagione è iniziata male per Messi. La Lega nordamericana ha aperto un’indagine per tornare su una scena alla fine della partita, dove la “Pulga” è stato filmato mentre cercava di entrare nella stanza riservata agli arbitri. Trattenuto dal suo amico Luis Suarez, Messi non sarà comunque sanzionato. “Dopo aver parlato con i funzionari della partita, possiamo confermare che non è entrato nella stanza”, ha detto Chris Rivett, direttore della comunicazione per l’organizzazione degli arbitri professionisti.