Messi sconfitto 3-0 ha provato a intrufolarsi nella stanza riservata agli arbitri (Video)

Voleva parlare coi direttori di gara di alcune decisioni prese nella sconfitta dell'Inter Miami contro il Los Angeles Fc, ma non ci è riuscito.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 24: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on during the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Citi Field on September 24, 2025 in New York City. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dopo aver perso 3-0 contro il Los Angeles Fc in Mls, Messi voleva parlare con gli arbitri per alcune decisioni prese, entrando nella loro stanza riservata allo stadio, ma non ci è riuscito. L’argentino dell’Inter Miami non subirà quindi alcuna sanzione disciplinare.

Come riportato da Rmc Sport:

Frustrato dalle decisioni arbitrali dopo la sconfitta contro il Los Angeles Fc (3-0), Lionel Messi aveva cercato di entrare nella stanza riservata agli arbitri. Le autorità del calcio nordamericano non sanzioneranno comunque il giocatore dell’Inter Miami. La stagione è iniziata male per Messi. La Lega nordamericana ha aperto un’indagine per tornare su una scena alla fine della partita, dove la “Pulga” è stato filmato mentre cercava di entrare nella stanza riservata agli arbitri. Trattenuto dal suo amico Luis Suarez, Messi non sarà comunque sanzionato. “Dopo aver parlato con i funzionari della partita, possiamo confermare che non è entrato nella stanza”, ha detto Chris Rivett, direttore della comunicazione per l’organizzazione degli arbitri professionisti.

