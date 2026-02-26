Il Napoli aveva fatto dei sondaggi per Goretzka, ma ad oggi ha deciso di non procedere (Romano)

Su YouTube: "Il giocatore si sta tenendo aperto tante porte. aveva parlato con l'Atletico a gennaio, ha delle offerte anche in Premier League. È tutto aperto"

Fabrizio Romano svela un retroscena legato all’interesse del Napoli per Goretzka del Bayern Monaco. Interesse, ad oggi, rimasto tale.

Napoli, il punto su Goretzka

Spiega Romano:

“Il Napoli dei sondaggi con l’agenzia del tedesco li ha fatti già da gennaio per capire dal punto di vista economico quali sarebbero le richieste. Al momento il Napoli non è ancora andato avanti da gennaio, quindi per ora il Napoli non si è rifatto sentire su Leon. Stanno circolando tante voci sul tedesco anche che riguardano l’Inter, ma al momento per il centrocampista è tutto davvero aperto. Il giocatore si sta tenendo aperto tante porte. aveva parlato con l’Atletico a gennaio, ha delle offerte anche in Premier League importanti dal punto di vista economico, quindi in questo momento il discorso Goretzka è davvero apertissimo. Il Napoli da gennaio si è un po’ fermato, oggi non ha ancora deciso di procedere”