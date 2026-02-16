Ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A. La Roma si è spenta dopo la sostituzione di Malen: Gasperini, era proprio inevitabile?

Alisson Santos ha tirato il Napoli fuori da un guaio grande: sfrontato, leggero e libero di testa (Corsera)

È Alisson Santos, ovviamente, il protagonista di Napoli-Roma. Assieme a Malen autore di una doppietta e già a quota cinque gol in Serie A.

Scrive il Corriere della Sera con Davide Stoppini:

Una mezza vittoria per il Napoli, una mezza sconfitta per la Roma. Per il sapore che lascia a Conte e Gasperini, per la classifica che ha disegnato questo 2-2 in ottica qualificazione Champions, per una squadra — la Roma — che ha visto sfumare l’aggancio al terzo posto e un’altra che invece se lo tiene stretto, con le unghie e con i denti. Grazie a un ragazzo brasiliano, Alisson, che ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A.

Sfrontato, leggero e libero di testa a differenza della maggior parte dei suoi compagni che invece sentono la pressione di un’annata in cui poco funziona, Alisson ha tirato fuori il Napoli da un guaio grande così e da uno stadio che in quel momento pareva quasi arreso all’idea della sconfitta. Segno che sul mercato di gennaio, se si cerca, si può fare bene. Vallo a dire alla Roma e a un Malen davvero incontenibile: cinque gol in cinque partite, qui a Napoli per due volte l’olandese ha spinto i suoi a mettere il muso avanti. Ma non è bastato. E la sua sostituzione, arrivata dubito dopo il rigore del momentaneo 1-2, ha spento la squadra di Gasperini: era davvero inevitabile?