La giustizia sportiva sta peggio di quella ordinaria: Kalulu resta colpevole e Fabregas impunito (Damascelli)

Sul Giornale: logica vorrebbe che si adeguasse alla realtà, al pentimento-confessione di Bastoni, ma sarebbe stato un colpo di intelligenza e di coraggio: troppo per il calcio italiano

moviola Kalulu

Db Milano 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Pierre Kalulu espulsione

Lo scorso weekend, durante Inter-Juventus, Pierre Kalulu è stato espulso (doppia ammonizione) per un fallo inesistente su Alessandro Bastoni. Nonostante il reclamo dei bianconeri e l’aver chiesto la grazia al presidente Figc Gabriele Gravina, il rosso al difensore francese non è stato tolto neanche nei giorni successivi, quando Bastoni si è scusato in conferenza stampa. Dunque, Kalulu salterà il match di oggi alle 15 contro il Como.

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale:

Un fine settimana da reduci e sopravvissuti. Tornano a giocare Juventus e Inter unite da polemiche e sconfitte entrambe amare. Il caso Kalulu ribadisce come la giustizia sportiva stia peggio di quella ordinaria, logica vorrebbe, come accade in campo con l’annullamento di ammonizioni o espulsioni “a seguito di revisione”, che, dopo il pentimento-confessione di Bastoni, venisse tolta la penalità al francese della Juventus ma sarebbe stato un colpo di intelligenza e di coraggio, sostantivi che non hanno domicilio nel sistema calcio italiano, come del resto la vicenda Fabregas – Saelemaekers – Allegri ha evidenziato.

moviola Kalulu

Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)

Non c'era nessuna delle due ammonizioni a Kalulu (contrariamente a quanto detto a Open Var smentito dalla stessa Dazn). Il precedente riguarda l'Inter e Lukaku che contro la Juve fu ammonito ed espulso per aver reagito ai cori razzisti degli juventini. La Figc lo graziò per arrestare l'ennesima figuraccia internazionale

Saviano Inter

Saviano: “Fin quando quella dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il campionato non avrà la dignità per essere da esempio”

Dura replica dello scrittore al senatore Verini (commissione Antimafia). Ignorato invece Marotta: “Una dirigenza, quella dell'Inter, che, è scritto nella sentenza, era in piena sudditanza nei confronti degli ultrà. Non hanno denunciato, hanno patteggiato. Anche attraverso il calcio abbiamo finito per sdoganare la presenza mafiosa nel nostro Paese".