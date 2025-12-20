Gasperini: «Ferguson non mi sta convincendo. La Roma deve essere molto fiduciosa dopo questa partita»

L’allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo aver perso contro la Juventus

Le parole di Gasperini

Serata molto difficile, troppa imprecisione

«In attacco sì, altrimenti avremmo creato più pericoli. Nel primo tempo un po’ di qualità nel servire gli attaccanti e nel finale la precisione. È una cosa che sappiamo.Non era facile con le assenze che avevamo giocare contro questa Juventus. La Roma deve essere molto fiduciosa dopo questa partita».

Avete sofferto i tagli di Yildiz e Conceicao

«Ho parlato di giocatori forti. Abbiamo concesso pochissimo fino al gol».

Avete fatto pochissimi punti con le grandi, ma stasera avete fatto una partita di livello, avete problemi in attacco

«Lo so, però noi abbiamo perso con quelle davanti, ma abbiamo battuto Bologna e Lazio. Con le grandi se perdi tre o quattro scontri diretti hai qualcosa in meno, però noi siamo all’inizio e abbiamo alle spalle una società forte. Siamo partiti da alcuni mesi, io sono convinto che la Roma può costruirsi un futuro sul presente di adesso»

Ottimo primo tempo, hai rimpianto Ferguson?

«No, perché Ferguson non mi sta convincendo, non tanto per la questione tecnica, ma perché lui, come altri giocatori, non si è ancora calato nello spirito, Noi abbiamo una squadra molto forte e Dybala e Soulè sono giocatori che hanno una capacità tecnica superiore agli altri»