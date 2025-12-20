Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di Spalletti

La Roma di Gasperini sta progressivamente e inesorabilmente scivolando all’indietro nella classifica della Serie A. Neanche un mese fa, i tifosi giallorossi sognavano lo scudetto. Poi, sono arrivate tre sconfitte in quattro partite. La prima contro il Napoli, poi a Cagliari e questa sera 2-1 in casa della Juventus dell’ex Spalletti. Una sola vittoria in Serie A, contro lo strapubblicizzato Como squadra che gode di eccellente stampa. La Roma resta ferma a 30 punti e la Juventus si porta a 29. A questo punto, anche la Champions è a rischio per la squadra di Gasperini che nella prima parte di campionato ha illuso sostenitori e non pochi giornalisti. Ora, bisogna fare i conti con la cruda e amara realtà.

Dall’altra parte della barricata c’è la Juventus di Luciano Spalletti che ha cominciato in modo troppo timido il match. E infatti l’ex ct si è disperatamente sbracciato per quasi tutto il primo tempo. Poi, nel finale è arrivato il gol del vantaggio con Conceiçao che ha chiuso la combinazione Yildiz-Cambiaso. Gol che ha invertito il corso del match. Nel primo tempo, come a Milano contro il Milan, la Roma è stata meglio in campo. Ma nel calcio contano i gol. E Gasperini l’unico centravanti, Ferguson, lo ha lasciato in panchina commettendo un errore.

Nella ripresa, come spesso gli capita, Yildiz è salito in cattedra e il turco è un calciatore molto forte. Anche se deve maturare, soprattutto deve diventare più egoista. Ma è tutta la Juventus che è cresciuta. La cura Spalletti comincia a mostrare i suoi effetti. Thuram sta tornando quello di inizio stagione, anche Cambiaso. Sono due uomini chiave per la Juventus. Ha raddoppiato Openda (che Spalletti ha schierato titolare al posto di David). Yildzi ha colpito il palo. Sul 2-0 e a partita che sembrava chiusa è stato il bistrattato Ferguson a riaprire l’incontro: ha recuperato il pallone, ha tirato e sulla respinta di Di Gregorio si è avventato Baldanzi che ha segnato. Un minimo di pathos ha accompagnato la sfida fino alla fine.

La Roma sta capendo che anche il quarto posto sarebbe un lusso. La Juventus invece sta prendendo forma. E non era affatto facile.