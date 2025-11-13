Moldavia-Italia, formazioni ufficiali: in porta Vicario, Raspadori alle spalle di Scamacca

L’undici di Gattuso oggi: Bellanova, Buongiorno, Mancini e Cambiaso in difesa. Tonali e Cristante a centrocampo. Sulle fasce Orsolini e Zaccagni.

Manca poco al fischio d’inizio di Moldavia-Italia, in programma alle 20:45 a Chisinau, nello Stadionul Zimbru. Per questa sfida, Gattuso punta su Scamacca in attacco e vicario in porta, mentre sulle fasce agiranno Zaccagni e Orsolini.

Ecco le formazioni ufficiali:

MOLDAVIA (3-5-1): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Ravenco, Ionita, Rata, Perciun, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct: Clescenco.

Italia (4-4-2) – Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno; Cambiaso, Tonali, Cristante, Orsolini, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso

L’Italia di Gattuso e Buffon: ci si prepara già i play off di marzo cercando di ricreare un clima virtuoso (Ordine)

Franco Ordine su Il Giornale scrive:

“È poco utile puntare i riflettori su questo viaggio a Chisinau e persino sull’appuntamento di domenica prossima a San Siro con la Norvegia che non decideranno il destino dell’Italia al mondiale Usa del 2026. Per questo motivo, Gattuso e Buffon hanno preso a lavorare in vista della vera svolta fissata in coincidenza con i play off di marzo. E per cementare un gruppo che fino all’esperienza precedente non ha mai avuto i requisiti classici dello spogliatoio unito, sono state adottate alcune modalità che puntano a ricreare quel clima virtuoso, premessa indispensabile per centrare qualche risultato.