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Buffon: “Bisogna prendere il tempo per fare le valutazioni corrette”

In conferenza: "Confermo la mia disponibilità fino a giugno alla Federazione che ha creduto in me"

Buffon

Italy's team manager Gianluigi Buffon (L) and Italy's coach Gennaro Gattuso arrive ahead of the 2026 FIFA World Cup and European Play-Off draw and Play-Off Tournament draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. Fabrice COFFRINI / AFP

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia che ha significato la terza esclusione ai Mondiali per lìItalia.

La conferenza di Buffon

“È un momento delicato come è normale che sia, bisogna prendere il tempo per fare le valutazioni corrette. È chiaro che la stagione sportiva finirà a giungo e quindi credo che sia corretto dare la disponibilità al Presidente e alla Federazione che hanno creduto in me. Siamo felici che qualcosa sia cambiato, ma l’obiettivo più grande era andare al Mondiale e questo è qualcosa che in questo momento fa male e rischia di far lavorare in maniera contorta e poco lucida, quindi mi fermo qui”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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