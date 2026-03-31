Buffon: “Bisogna prendere il tempo per fare le valutazioni corrette”

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia che ha significato la terza esclusione ai Mondiali per lìItalia.

La conferenza di Buffon

“È un momento delicato come è normale che sia, bisogna prendere il tempo per fare le valutazioni corrette. È chiaro che la stagione sportiva finirà a giungo e quindi credo che sia corretto dare la disponibilità al Presidente e alla Federazione che hanno creduto in me. Siamo felici che qualcosa sia cambiato, ma l’obiettivo più grande era andare al Mondiale e questo è qualcosa che in questo momento fa male e rischia di far lavorare in maniera contorta e poco lucida, quindi mi fermo qui”