Caressa: “Gravina non si dimette? Basta prese per i fondelli, questa è fantascienza”

"Conta che non siamo al Mondiale per la terza volta. Se andiamo avanti con l'idea di non cambiare delle cose, quello che dicevamo nel 2018 si è ripetuto e le persone che hanno subito tracolli sono rimaste al loro posto"

L’Italia ha perso contro la Bosnia e per la terza volta consecutiva non si è qualificata per i Mondiali. Gigi Buffon si presenta in conferenza e conferma la sua disponibilità a restare. Negli studi di Sky sport Caressa commenta: “Ti dico com’è andata. Buffon e Gattuso, per come li conosco, sono andati da Gravina e hanno detto “noi ci dimettiamo”. Gravina li ha fermati”.

Poi il presidente della Figc Gravina è intervenuto confermando il ct Gattuso e sottolineando che non ha intenzione di dimettersi. Negli studi di Sky sport

“Conta che non siamo al Mondiale per la terza volta. Se andiamo avanti con l’idea di non cambiare delle cose, quello che dicevamo nel 2018 si è ripetuto e le persone che hanno subito tracolli sono rimaste al loro posto. Poi possiamo dire che l’Italia non è inferiore alla Bosnia, che l’ambiente è negativo. Certo, c’è un po’ di sfortuna sul gol subito: se Donnarumma non avesse fatto quella parata, il gol sarebbe stato annullato, perché Dzeko la tocca con la mano. Se fosse stato dentro, doveva intervenire il Var dire che era dentro e anche che era da annullare, per il tocco di mano immediata.

Gravina non si dimette? Ma che riforme sono state fatte in questi giorni? L’altro giorno hanno presentato una riforma vuota, dicendo che gli allenatori faranno più tecnica nelle nazionali. Ma cos’è? Ma noi non possiamo più essere presi per i fondelli. Le parole di Gravina sono fantascienza. Ma in quale azienda del mondo potrebbe succedere? In qualsiasi azienda, dopo uno scatafascio del genere, cambia tutto. Dopo una cosa del genere si va a casa, ciascuno con le sue colpe. Gattuso ha avuto 15 giorni, non so nemmeno se fosse l’uomo giusto, forse sì, ma dopo stasera mi sembra fantascienza. Uno che non si dimette un minuto dopo che è andato al Mondiale è fantascienza”.