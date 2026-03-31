Gattuso chiede scusa: “Non ce l’ho fatta”

Alla Rai: "Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l'Italia e per il nostro movimento".

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, ci mette la faccia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 e rilascia alcune dichiarazioni alla Rai in cui ha chiesto scusa

Gattuso alla Rai

“Chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato”.

Orgoglioso dei suoi ragazzi il pensiero è per la loro delusione: “Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento”.

L’Italia ha giocato la ripresa in dieci uomini (secondo alcuni in nove vista la condizione disastrosa di Dimarco sostituito da Gattuso solo al 90esimo). L’ha giocata all’italiana in purezza. Tutti dietro e tutti a pregare. Lo schema ha funzionato fino al 79esimo quando è arrivato il pari di Tabakovic (polemiche per il tocco di braccio di Dzeko). Prima e dopo, parate sparse di Donnarumma.