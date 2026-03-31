Il difensore del Napoli e della Nazionale italiana, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta della Nazionale contro la Bosnia

“Ancora non ci credo. Abbiamo giocato in 10 per 80 minuti, potevamo fare gol in tre o quattro occasioni. È una delusione per tutti, per tutti i bambini italiani che vedranno un altro mondiale a cui non parteciperà l’Italia. Mi dispiace vedere i ragazzi giovani che piangono!”

Ci sono episodi che hanno indirizzato la partita

“Hai detto bene, sono episodi. In dieci sapevamo che sarebbe stato molto difficile, però abbiamo avuto tre o quattro occasioni. Adesso è inutile parlare perché il dispiacere è veramente grande”

Per te forse era l’ultima occasione per giocare un Mondiale?

“Senza il forse, per me sicuramente era l’unica possibilità”