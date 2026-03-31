Gattuso: “I problemi dell’Italia? Faccio l’allenatore, c’è chi è più bravo di me a dire cosa si deve migliorare”
A Sky: "Succede che bisogna smaltire questa delusione e dopo vediamo, però non mi sembra il caso di parlare del futuro mio o di qualcun altro"
Il ct della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, dopo la delusione della sconfitta contro la Bosnia che nega all’Italia il terzo mondiale
Gattuso a Sky Sport
“Penso che oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare”
Cosa succede ora? “Succede che bisogna smaltire questa delusione e dopo vediamo, però non mi sembra il caso di parlare del futuro mio o di qualcun altro. Bisogna smaltire questa ennesima mazzata perché il calcio a volte fa gioire a volte fa piangere”
Cosa ne pensa del livello dell’Italia da un po’ di anni? “Non entro in queste polemiche, faccio l’allenatore, sappiamo tutti che è da un po’ di anni che si fa fatica, ma penso di non essere la persona adatta ora a dire cosa si deve migliorare, ci sono le persone più brave di me”