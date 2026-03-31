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Gattuso: “I problemi dell’Italia? Faccio l’allenatore, c’è chi è più bravo di me a dire cosa si deve migliorare”

A Sky: "Succede che bisogna smaltire questa delusione e dopo vediamo, però non mi sembra il caso di parlare del futuro mio o di qualcun altro"

Gattuso Zenica goal line technology

Db Udine 14/10/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Israele / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Il ct della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, dopo la delusione della sconfitta contro la Bosnia che nega all’Italia il terzo mondiale

Gattuso a Sky Sport

“Penso che oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare”

Cosa succede ora? “Succede che bisogna smaltire questa delusione e dopo vediamo, però non mi sembra il caso di parlare del futuro mio o di qualcun altro. Bisogna smaltire questa ennesima mazzata perché il calcio a volte fa gioire a volte fa piangere”

Cosa ne pensa del livello dell’Italia da un po’ di anni? “Non entro in queste polemiche, faccio l’allenatore, sappiamo tutti che è da un po’ di anni che si fa fatica, ma penso di non essere la persona adatta ora a dire cosa si deve migliorare, ci sono le persone più brave di me”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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