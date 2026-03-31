Gravina non si dimette. Sky Sport: “il nome forte è Malagò”

Il direttore di Sky Sport: "Presidenti di Serie A hanno sondato la disponibilità di Malagò, lui è il nome forte". Caressa: "Secondo me Buffon e Gattuso volevano dimettersi, Gravina li ha fermati". La Lega vuole la testa di Gravina

Gravina non si dimette. Sky Sport lancia Malagò al suo posto

Gabriele Gravina non si dimette nemmeno per idea. Il presidente della Federcalcio è andato in conferenza stampa e non si è dimesso. Ha provato a buttarla in cacciata, addirittura ha confermato Gattuso, Buffon e Bonucci. “Devo fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. C’è stato un momento di grande sintonia con i nostri ragazzi che il mister ha definito eroici. Hanno dato tutto quello che potevano dare”. Cose da pazzi.

A Sky Sport Caressa ha detto: “Ti dico com’è andata. Buffon e Gattuso, per come li conosco, sono andati da Gravina e hanno detto “noi ci dimettiamo”. Gravina li ha fermati”.

Il direttore di Sky Sport 24 Federico Ferri ha fatto il nome di Giovanni Malagò nel caso in cui il Coni decidesse di commissariare la Federcalcio per mancanza di risultati. “Alcuni presidenti di Serie A hanno già sondato la sua disponibilità. Può essere un candidato in caso di nuove elezioni”.

Caressa: “Malagò è il miglior dirigente sportivo, lo ha dimostrato ancora una volta col successo alle Olimpiadi”.

La Lega ha già chiesto la testa (politica) di Gravina.