Gravina prova a far credere che sia tutto normale: “Gattuso resta”
Il presidente della Figc Gravina non parla di dimissioni nemmeno per scherzo e chiede al ct, a Buffon e a Bonucci di restare ai loro posti
Gravina prova a far credere che sia tutto normale: “Gattuso resta”
Il presidente della Figc Gabriele Gavina in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia tiene un esempio di teatro dell’assurdo. Chiede a Gattuso, Buffon e Bonucci di rimanere al suo posto. Non parla di dimissioni neanche per scherzo. Anzi rilancia.
“La prossima settimana sarà convocato un Consiglio Federale. L’esercizio di richiesta delle mie dimissioni è una cosa ripetuta e che va molto di moda. Deciderà il Consiglio Federale”.
La Lega chiede la testa di Gattuso
Per la Lega serve una rifondazione e deve andare via Gravina
“Ancora eliminati. Niente Mondiale per l’Italia: è una vergogna inaccettabile. Il calcio italiano è da rifondare, partendo dalle dimissioni di Gabriele Gravina”. Così una nota della Lega.