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Gravina prova a far credere che sia tutto normale: “Gattuso resta”

Il presidente della Figc Gravina non parla di dimissioni nemmeno per scherzo e chiede al ct, a Buffon e a Bonucci di restare ai loro posti

Gravina

Dc Roma 24/07/2025 - Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale la Nazionale di Calcio femminile / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Gabriele Gravina

Gravina prova a far credere che sia tutto normale: “Gattuso resta”

Il presidente della Figc Gabriele Gavina in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia tiene un esempio di teatro dell’assurdo. Chiede a Gattuso, Buffon e Bonucci di rimanere al suo posto. Non parla di dimissioni neanche per scherzo. Anzi rilancia.

“La prossima settimana sarà convocato un Consiglio Federale. L’esercizio di richiesta delle mie dimissioni è una cosa ripetuta e che va molto di moda. Deciderà il Consiglio Federale”.

La Lega chiede la testa di Gattuso 

Per la Lega serve una rifondazione e deve andare via Gravina

“Ancora eliminati. Niente Mondiale per l’Italia: è una vergogna inaccettabile. Il calcio italiano è da rifondare, partendo dalle dimissioni di Gabriele Gravina”. Così una nota della Lega.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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