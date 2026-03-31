Gattuso: “Non voglio parlare di arbitri, però oggi è tutto ingiusto”

Alla Rai dopo la sconfitta ai rigori con la Bosnia: "I ragazzi non si meritavano una batosta così, ci hanno messo il cuore, siamo stati in trincea"

Il ct della Nazionale italiana, Gattuso , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta ai rigori con la Bosnia.

“I ragazzi non si meritavano una batosta così, hanno fatto una prestazione con amore. Siamo rimasti in dieci, abbiamo creato tre palle gol, ci facevano il solletico con i cross. Dispiace questo è il calcio, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l’Italia, per il nostro movimento, una mazzata così è difficile da digerire.

Gattuso: “Io non voglio parlare di arbitri, però penso che oggi è ingiusto. Il calcio è questo, a volte ho gioito, a volte ho preso mazzate, è difficile digerire questa sconfitta. Ci hanno messo il cuore, l’attaccamento, siamo stati in trincea, parliamo per l’ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Personalmente chiedo scusa perché non ce l’ho fatta.

Il mio futuro? “Parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione qua. Fa male, dispiace”. E lascia con le lacrime agli occhi.