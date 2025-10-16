C’è la possibilità che nell’urna ci siano Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord, le tre nazionali che hanno precluso all’Italia i Mondiali 1958, 2018 e 2022

L’Italia ai play off Mondiali potrebbe giocare la semifinale in casa e la finale in trasferta (Repubblica)

È cominciata la lunga attesa per i play-off Mondiali che si disputeranno il 26 marzo ed eventualmente (se gli azzurri dovessero vincere la prima) il 31 con l’appuntamento per la partita decisiva. Repubblica, con Enrico Currò, ricorda che la squadra di Gattuso dovrebbe giocare la prima in casa e la seconda in trasferta.

Scrive Repubblica:

C’è la possibilità che nell’urna ci siano Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord, le tre nazionali che hanno precluso all’Italia i Mondiali 1958, 2018 e 2022. A

Altro nodo: la sede migliore per lo spareggio. Per il bizzarro regolamento, l’Italia, che è una delle 4 teste di serie e salirà al nono posto nel ranking Fifa di ottobre, ha il diritto di giocare in casa la semifinale contro una squadra della quarta fascia, ma in finale può trovarsi per sorteggio anche in trasferta. Lo stadio è un fattore fondamentale: piace l’idea del “catino” per la semifinale, con Bergamo favorita su Reggio Emilia dopo la felice serata con l’Estonia. Milano e Roma le altre opzioni, ma la scelta verrà fatta in base all’avversaria.

Non c’è spazio per uno stage invernale o un ritiro più lungo prima degli spareggi, ma Gattuso ha fatto una richiesta: vuole almeno un giorno in più di riposo per gli azzurri. Sa quanto sia importante ridurre le pressioni al minimo e garantire ai giocatori il migliore recupero fisico. Il calendario è intasato, ma la Lega di Serie A ha già dato un’apertura a discutere subito per fissare i principi da seguire per decidere gli anticipi della 30ª giornata (domenica 22 marzo, 4 giorni prima della semifinale). Il calendario però verrà poi effettivamente modificato in base ai risultati delle italiane in Europa.