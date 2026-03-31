Il direttore di Sky Sport lancia Conte prossimo ct della Nazionale

A Sky Sport si discute sulla deludente prestazione dell’Italia che è ancora una volta fuori dal mondiale, ma soprattuto della situazione della Nazionale e di quale potrebbe essere il futuro suo e della Federazione. Non è piaciuto il discorso fatto dal presidente Gravina che non si è dimesso e non ha convinto neanche gattuso, sebbene non sia il maggiore responsabile. Dopo il nome di Malagò per sostituire Gravina, il direttore di Sky Sport lancia Antonio Conte come prossimo ct

Conte prossimo ct della Nazionale?

“La domanda è: Gravina si assumerà le sue responsabilità o non se le assumerà? Si aspetterà, ci saranno grandi pressioni da parte di tutti. Magari andrà davanti al Consiglio Federale a dire io mi dimetto”. In generale dobbiamo tenere presente che è prestissimo per fare qualsiasi ipotesi, però in tribuna c’erano il presidente del Coni Buonfiglio, il ministro dello Sport Abodi, il presidente della Lega Serie A Simonelli. Secondo me questa sera già è nato un pezzo di futuro e sappiamo che né la componente politica né la componente Coni né quella della Serie A sono favorevoli a mantenere la situazione così com’è. Abbiamo fatto un nome che è quello che circola di più ed è quello di Giovanni Malagò. Ne aggiungo un altro, quello di Antonio Conte, che potrebbe ritornare in questo momento di crisi. Sono nomi del tutto precoci, ma non sono campati in aria, abbiamo i nostri riscontri”.