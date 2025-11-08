Juventus-Torino finisce 0 a 0: Spalletti deve rallentare

Juventus-Torino termina senza particolari squilli di tromba. Primo stop in campionato per Spalletti.

Juventus-Torino: ecco cosa è successo

Nel primo tempo la Juventus di Spalletti domina il possesso ma fatica a concretizzare. I bianconeri tengono il pallone per gran parte del tempo (75% contro il 25% del Torino) e cercano di dettare il ritmo, senza però creare vere occasioni da gol. Vlahovic è tra i più propositivi e serve un buon pallone a McKennie, che però non riesce a finalizzare.

Il Torino si affaccia sporadicamente in avanti, con un’iniziativa di Ngonge che libera Simeone, fermato in uscita da Di Gregorio. Nel finale, Paleari compie una grande parata sul tiro di Conceição, non rilevata dall’arbitro, e rischia anche in un’uscita alta su Vlahovic. Il primo tempo termina dunque senza reti, con la Juve padrona del gioco ma ancora inefficace sotto porta.

Nella ripresa il copione non cambia: la Juventus mantiene il possesso e il controllo del gioco, ma le occasioni da gol continuano a scarseggiare. Gli ingressi di Zhegrova e Yildiz portano maggiore vivacità alla manovra bianconera, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Il Torino si fa vedere solo con Che Adams, che costringe Di Gregorio a una parata decisiva. Quarto pari in 11 giornate per la Juventus che si ferma a quota 19 punti in campionato. Piccola curiosità: da quando il Torino è di Urbano Cairo ha sempre perso il derby d’andata. Fino ad oggi.