Dovbyk salta Roma-Napoli per lesione del tendine del retto femorale

L’attaccante ucraino della Roma Artem Dovbyk salterà il match contro il Napoli del 30 novembre dopo aver rimediato un infortunio nella partita contro l’Udinese ieri ed essere uscito durante il primo tempo.

L’infortunio di Dovbyk

Sky Sport scrive:

Artem Dovbyk, che ieri si è fermato durante il primo tempo di Roma-Udinese, ha riportato infatti una lesione del tendine del retto femorale della gamba sinistra. Per lui è previsto uno stop che varia dalle 4 alle 6 settimane a seconda dell’evoluzione dell’infortunio con la ripresa dell’attività. I giallorossi al momento hanno fra gli indisponibili anche Ferguson, Dybala e Bailey.

Il Corriere dello Sport:

Dovbyk (27) che ha già detto sì al Napoli. Sarebbe felice di giocare al Maradona. La Roma cerca pretendenti, con Gasperini l’ex Girona rischia di giocare poco, così il Napoli ha fiutato la possibile occasione di mercato. Contatti avviati con gli agenti e subito apertura totale al trasferimento. E la Roma? Non si opporrebbe, anzi, ma andrebbe trovato l’accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli proporrebbe sempre un prestito oneroso a 5-6 milioni con diritto di riscatto, ma la Roma in questa fase del mercato, per i paletti della Uefa, per il famoso settlement agreement, ha necessità di vendere, di fare cassa.