Paratici rientra al Tottenham a squalifica finita e vuole Farioli

Il tecnico italiano ha comunicato questa mattina il suo addio all'Ajax dopo aver sfiorato la conquista del campionato, ma per lui si aprono subito le porte della Premier

Farioli stamattina ha comunicato all’Ajax che non intende più continuare la sua storia nel club di Amsterdam dopo aver soltanto sfiorato la conquista del campionato. Una delle ultime immagini dell’allenatore italiano è di lui in lacrime, in campo, dopo il successo del Psv Eindhoven che ha chiuso l’Eredivisie a 79 punti contro i suoi 78.

Oggi il Nome di Farioli è stato subito accostato al Tottenham. L’Ansa riporta: “Terminata la squalifica di due anni e mezzo per le finte plusvalenze ai tempi della Juventus, il prossimo mese Fabio Paratici tornerà al Tottenham e con lui, con ogni probabilità, sbarcherà a Londra Francesco Farioli, fresco d’addio all’Ajax. Mercoledì gli Spurs giocheranno la finale di Europa League contro il Manchester United, ma secondo il tabloid Sun, neppure un eventuale trionfo europeo salverebbe la panchina di Ange Postecoglu. Il tecnico australiano paga il pessimo rendimento domestico del Tottenham, relegato fin dalle prime giornate nei bassifondi della classifica (21 sconfitte in Premier, 17esimo posto in classifica).

Leggi anche: Farioli uomo copertina dell’Ajax, il tecnico “dal curriculum leggero” sta facendo ricredere gli scettici

Già direttore sportivo dei londinesi nel biennio 2021-23, Paratici tornerà a ricoprire il medesimo ruolo a breve, avendo come priorità quella di individuare la nuova guida tattica della squadra. E Farioli è in cima alle sue preferenze dopo aver cercato inutilmente di corteggiare Simone Inzaghi, che avrebbe voluto portare in Premier League, ma che pare destinato a rimanere sulla panchina dell’Inter anche la prossima stagione”.