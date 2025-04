Franco Ordine sul Giornale: rimase inascoltato. C’è una foto che ritrae i calciatori al tavolo a giocare a poker on line, possibile che nessuno se ne accorgesse?

Scommesse, forse Spalletti sapeva quando disse: “Non si viene in Nazionale per giocare fino alle 4 del mattino”

Franco Ordine sul Giornale rievoca una frase di Spalletti commissario tecnico, frase che oggi dovrebbe far pensare, oggi che è riemersa (anche se non c’è granché di nuovo) la ludopatia di tanti calciatori.

Scrive Franco Ordine:

Chi sconta una squalifica, e magari è andato in pellegrinaggio presso scuole e associazioni a confessare il proprio peccato, sana il proprio debito, non può pagare “carriera natural durante” gli errori commessi. Senza rievocare i due mondiali vinti dal calcio italiano nell’82 e nel 2006 con alle spalle storie di scandali, è forse il caso di puntare i riflettori sul mancato controllo da parte di club, dirigenti e procuratori i quali sapevano e anzi, in qualche circostanza, non hanno aiutato i propri assistiti a liberarsi da quella morsa infernale.

C’è una foto, pubblicata nei giorni scorsi riferita a un ritiro azzurro, che ritrae alcuni calciatori riuniti intorno a un tavolo, intenti a giocare a poker on line, che procura inquietanti interrogativi. Possibile che nessuno si accorgesse di questa pratica? Possibile che nessun famigliare sia intervenuto come ha fatto, ad esempio, Andrea Pirlo bloccando i conti del figlio Niccolò? Chi avesse un po’ di memoria, sulla questione, dovrebbe oggi apprezzare la famosa “sparata” di Luciano Spalletti, ct della Nazionale, («non si viene qui per giocare fino alle 4 di mattina!»). Forse sapeva e lanciò l’allarme rimasto inascoltato.

Caso scommesse, il ministro Abodi: «Chi scommette, non può giocare in Nazionale»

Il Messaggero riporta le parole del ministro per lo sport Andrea Abodi sullo scandalo scommesse illegali che ha investito il calcio italiano.

«Via dalla Nazionale chi ha scommesso». Ha ribadito con fermezza un concetto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dopo gli ulteriori dettagli inquietanti dell’inchiesta di Milano: «La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo». Abodi e la Figc hanno già avuto un contatto, ma il governo aspetta e vuole vederci chiaro su quali saranno i prossimi passi del calcio italiano di nuovo nel caos.

Poco importa che l’Italia possa indebolirsi sul pianto sportivo: «Non sono per chi è pronto a fare qualunque cosa per vincere una partita o una competizione. Bisogna dare tutto, è diverso. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire tra l’altro non fare più sport, ma farlo in altro modo. Anche il patteggiamento presuppone un’assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio».

Non si può giustificare il comportamento di ragazzi milionari, che si annoiano e quindi giocano, alimentando la criminalità, sprezzanti di ciò che a chiunque altro è vietato:

«Sono modelli e diventano un problema per tutti. Se lo fanno loro, i tifosi e altri giovani li emulano. La cosa sconcertate è che ancora, nonostante tutte le cose successe, e una comunicazione che forse non è ancora sufficiente e va intensificata ancora, questi ragazzi, nella loro agiatezza economica, dimostrano al loro debolezza caratteriale e non capiscono che anche se hanno un patrimonio rilevante, l’esempio che danno è pessimo per i loro coetanei. Qui si parla ancora di scommesse legali che, regolamentate, arginerebbero il gioco d’azzardo sui siti illegali, il vero pericolo».

