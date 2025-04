L’Inter ha la stessa forza mentale del 2009-10, il triplete si può fare (Athletic)

Per Real e Psg il triplete sarebbe un momento storico. Il Barça c’è riuscito due volte, in questa stagione può riuscirci di nuovo.

Quattro squadre in Champions hanno la possibilità di vincere il triplete in questa stagione. Alcune ci sono già riuscite, come Barcellona e Inter, e vorrebbero replicarsi; per altre, invece, come Real Madrid e Psg, sarebbe un momento storico.

Quattro squadre in corsa Champions possono fare il triplete: Inter, Barcellona, Real, Psg

Scrive The Athletic:

Queste emozioni sono rare nel calcio europeo. Solo dieci volte una squadra ha fatto il triplete in una stagione, il caso più recente è stato il Manchester City nel 2022-23. Quattro delle squadre ancora in corsa in Champions quest’anno – Barcellona, Inter, Real Madrid e Psg – hanno la possibilità di replicare.

L’Inter resta l’unico club italiano ad esserci riuscito nel 2009-10:

Non vinceva la Champions dal 1965. «Avevamo una buona squadra e la nostra mentalità era di vincere ogni partita» ricorda Morais, il vice di Mourinho all’epoca. Uno spirito di squadra forgiato durante i barbecue organizzati dal capitano Zanetti con staff, giocatori e dirigenza. «Sembravamo una famiglia, sono stati momenti fantastici. Avevamo un grande gruppo che giocava l’uno per l’altro» spiega Morais. In questa stagione, l’Inter di Simone Inzaghi ha mostrato la stessa testardaggine difensiva, la forza mentale e l’ambizione di quella squadra di quindici anni fa. Alla domanda di metà marzo sulla possibilità di aggiungere il secondo triplete, Inzaghi ha scherzato sul fatto che mirava ancora più in alto.

Mentre il Barcellona è stata la prima e unica squadra spagnola a fare il triplete due volte:

Un 6-2 nella vittoria del Clasico al Bernabeu all’inizio di maggio 2009 gli diede la vittoria della Liga; quattro giorni dopo rischiavano un’eliminazione in Champions contro il Chelsea fino a quando Iniesta al 93esimo portò la squadra in finale; e vinsero la Coppa del Re 4-1 contro l’Athletic Bilbao con doppietta di Messi. «Era qualcosa di inconcepibile, come un sogno» dichiarò l’argentino al Pais. Con Luis Enrique in panchina, nella stagione 2014-15, per i catalani sembrava impossibile ripetersi; tuttavia, vinsero il campionato, la finale di Coppa del Re e eliminarono City, Psg e Bayern in Champions, per poi vincerla contro la Juventus: «Nessuno si aspettava il triplete in questa stagione, puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non sei in grado mentalmente, è impossibile riuscirci» dichiarò Piqué al Mundo Deportivo. Questa stagione è la prima occasione realistica per il Barcellona dopo dieci anni per un altro triplete, sotto la guida di Hansi Flick che ci è riuscito con il Bayern Monaco nel 2019-20.

Continua Athletic:

Il Real Madrid ha vinto 15 Champions, 36 campionati e 20 Coppe del Re, ma non ha mai vinto tutte e tre le competizioni nella stessa stagione. Hanno sfiorato il triplete nel 2013-14 con Ancelotti, ma fu l’Atletico Madrid a vincere quell’anno il campionato. Una sconfitta per 3-0 contro l’Arsenal nell’andata dei quarti di Champions della scorsa settimana ha ulteriormente danneggiato le possibilità del Real per riuscire nell’impresa, anche se la remuntada al Bernabeu può sempre essere una possibilità.

Il Paris Saint-Germain ha vinto il suo quarto titolo consecutivo di Ligue 1, sette coppe di Francia dal 2011, ma non è ancora arrivato il successo in Champions. Ci è andato vicino nel 2019-20 con Tuchel, ma a trionfare fu il Bayern di Flick. L’attuale allenatore del Psg, Luis Enrique, sa cosa serve per vincere il triplete, sarebbe un modo per scrivere la storia del club.

