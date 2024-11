Mourinho: «Avrei voluto Totti e De Rossi all’Inter, Messi è nato già allenato» (VIDEO)

Allo youtuber Ohm. “Mio figlio è un collezionista di maglie molto selezionate, mi chiede solo quelle dei giocatori top”

Mourinho avrebbe voluto De Rossi all’Inter del triplete e al Real Madrid. Invece De Rossi gli ha “soffiato” la panchina della Roma. Quella che gli ha regalato “il ricordo più bello” della sua carriera: la Conference League con la Roma, “non è il trofeo più importante che ho vinto, ma, non solo perché è l’ultimo, ma per la dimensione di gioia che ha portato”.

Ci sono anche tanti ricordi brutti: “Ho perso sue semifinali di Champions ai rigori, una finale di Europa League perché l’arbitro ha deciso che non potevamo vincere”

La prima intervista di Mourinho dopo l’esonero

Mourinho parla per la prima volta dall’esonero, e lo fa allo youtuber Ohm.

Non solo De Rossi all’Inter e al Real, un sogno impossibile. Mourinho dice anche che avrebbe “voluto Totti all’Inter anche già con un’età altissima, ma non è stato possibile. Ci sono sempre giocatori che vorresti e non riesci ad allenare”.

Tipo Messi. Ma “Messi non ha mai avuto bisogno di un allenatore: chi ti dice ‘io ho allenato Messi?’. È assurdo. Messi sa tutto, è nato con tutto. Puoi dirlo solo per dire: ho avuto l’onore di averlo allenato”.

Mourinho collezionista: “Ho delle maglie, non le chiedo o le cero, però ne ho circa 200, sembrano tante, ma se consideri le mie partite non sono tante. Mio figlio è un caso perché mi chiede solo il top del top, se sa che gioco contro un giocatore top che lui ha puntato me lo chiede”

ilnapolista © riproduzione riservata